Туреччина заявляє про підтримку перспективи членства України в НАТО

Турецька Республіка підтримує перспективу членства України у Північноатлантичному альянсі і допомагатиме їй у досягненні необхідних критеріїв для вступу.

Про це йдеться у спільній заяві Президентів України і Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана за результатами зустрічі у Стамбулі 16 жовтня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави Української держави.

“Турецька Республіка підтримує перспективу членства України у Північноатлантичному альянсі та вітає визнання України як партнера з розширеними можливостями”, - наголошується в документі.

Туреччина запевнила, що продовжить сприяти Україні в досягненні критеріїв членства в Альянсі, а також взаємосумісності Збройних сил і НАТО, у тому числі шляхом проведення відповідних спільних військових навчань.

Лідери держав також відзначили важливість об’єднання зусиль для зміцнення миру, безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні в рамках регіональних механізмів та НАТО.

“Продовжуватимемо надавати особливого значення розвитку всебічного співробітництва між військово-морськими силами наших держав”, - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що Президенти прийняли рішення створити новий формат українсько-турецького діалогу з політико-безпекових питань – щорічні зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони за формулою «два плюс два» (Квадрига).

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“Висловлюємо задоволення динамікою розвитку двосторонньої співпраці, зокрема, в оборонній сфері і в галузі військово-технічного співробітництва. Доручаємо міністерствам оборони та іншим причетним відомствам двох країн забезпечити успішну реалізацію всіх проєктів, що становлять взаємний інтерес”, - заявили лідери України і Туреччини.

Крім того, вони відзначили важливість якнайшвидшого завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною і Турецькою Республікою та підкреслили необхідність активізації співпраці у рамках Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський у п’ятницю, 16 жовтня, перебуває з робочим візитом у Туреччині.