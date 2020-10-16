Крим, Донбас і деокупація: Зеленський та Ердоган зробили спільну заяву

Україна і Туреччина домовилися докладати всіх зусиль для деокупації Криму та відновлення контролю України над окремими районами Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться у спільній заяві Президентів України і Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана за результатами зустрічі у Стамбулі 16 жовтня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави Української держави.

“Ми погоджуємося продовжити докладати зусилля, спрямовані на деокупацію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, а також відновлення контролю України над окремими районами Донецької і Луганської областей України”, - підкреслили лідери України і Туреччини.

Також Турецька Республіка вітає співробітництво у рамках Кримської платформи, ініційованої Україною, зазначається в документі.

Крім того, глави держав домовилися, що Україна і Туреччина продовжать координувати спільні зусилля для забезпечення захисту прав людини в окупованому Криму, для звільнення всіх незаконно ув’язнених громадян України, а також спільно працюватимуть задля покращення умов життя для громадян України, включаючи кримських татар, що були змушені залишити окуповану територію Криму та переїхати до материкової України.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський у п’ятницю, 16 жовтня, перебуває з робочим візитом у Туреччині.