Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС за будівництво Керченського мосту

Уряд Швейцарії запровадив санкції проти двох росіян і чотирьох компаній за будівництво Керченського мосту в Криму.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Федерального департаменту з економічних питань, освіти та досліджень Швейцарії.

Санкції запроваджені щодо Олександра Ганова, гендиректора компанії Grand Service Express, яка є оператором залізничних послуг між Росією та незаконно анексованим Кримом, та заступника гендиректора з інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж" Леоніда Риженькіна, який із 2015 року наглядав за будівництвом мосту через Керченську протоку, включаючи його залізничну частину.

До санкційного переліку потрапили також чотири російські установи: АО «Ленпромтранспроект» (м. Санкт-Петербург), АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск» (м. Алдан), Федеральне державне унітарне підприємство «Крымская железная дорога» (м. Сімферополь) та Кримська перша страхова компанія (м. Севастополь).

Санкції передбачають замороження фінансових активів людей та юридичних осіб на території Швейцарії та заборона в’їзду до країни.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня Європейська Рада додала двох персон та чотири установи до переліку осіб та установ, на яких розповсюджуються обмежувальні заходи за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

2 жовтня Велика Британія запровадила санкції проти двох фізичних та чотирьох юридичних осіб, причетних до побудови мосту до окупованого РФ Криму.

15 травня 2018 року Російська Федерація відкрила автомобільний рух Керченським мостом, а 23 грудня 2019 року – залізничний рух.

На думку російського економіста Андрія Ілларіонова, ексрадника президента РФ Путіна, конфігурацію та основні параметри моста було навмисне спроєктовано таким чином, щоб створювати максимальні перешкоди свободі судноплавства в Керченській протоці та Азовському морі. Ширина та висота основного прольоту істотно нижче таких у мостів, побудованих у світі в останні десятиліття (включаючи інші мости, зведені на території РФ — це дозволяє обмежити розмір суден, які могли б заходити в українські порти Азовського моря, а також значною мірою спрощує можливість для ФСБ повністю контролювати та в будь-який час перекривати прохід. Автомобільний міст штучно занижений, щоб невеликі судна не могли пройти під його опорами, і також ішли через основний прохід. Таким чином, ФСБ РФ отримує повний контроль над входом в Азовське море, може в будь-який зручний для себе момент закривати його та використовувати ці можливості для гальмування розвитку економіки східної частини України.