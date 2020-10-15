Євросоюз запровадив санкції проти «кухаря Путіна»

Євросоюз запровадив санкції проти російського бізнесмена Євгенія Пригожина, якого називають «кухарем Путіна», за його причетність до діяльності ПВК Вагнера у Лівії й численні порушення резолюцій Радбезу ООН щодо ембарго на продаж зброї.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Євроради.

«Рада сьогодні запровадила адресні обмежувальні заходи стосовно людини, яка брала участь і надає підтримку діям, які становлять загрозу миру, безпеці або стабільності Лівії, в тому числі шляхом порушення ембарго ООН на постачання зброї. Санкції проти цієї людини включають заборону на поїздки і заморожування активів. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти цій особі», - йдеться у заяві.

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Як повідомляється в Офіційному журналі ЄС, санкції стосуються Євгенія Пригожина, який має «тісні зв’язки, в тому числі фінансові, з приватною військовою компанією Вагнера».

Наголошується, що санкції за порушення ембарго на сьогодні включають заборону на поїздки для 16 фізичних осіб і заморожування активів для 20 осіб і 19 організацій.

Євгеній Пригожин є керівником та фінансистом Агентства інтернет-досліджень (IRA) – російської "фабрики тролів", яка вже потрапила під санкції США в 2018 році. IRA проводить операції з метою загострення політичної напруженості та розбіжностей в зарубіжних країнах, у тому числі в Україні, країнах ЄС і США. Також вважається, що Пригожин є менеджером та фінансистом російської приватної військової компанії Вагнера, бере участь у дестабілізуючих операціях Росії в інших країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія й Мозамбік. Через причетність до цієї діяльності Пригожин неодноразово був включений до різних санкційних списків США.