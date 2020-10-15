Євросоюз запровадив санкції проти «кухаря Путіна»

Євросоюз запровадив санкції проти «кухаря Путіна»

Укрінформ
Євросоюз запровадив санкції проти російського бізнесмена Євгенія Пригожина, якого називають «кухарем Путіна», за його причетність до діяльності ПВК Вагнера у Лівії й численні порушення резолюцій Радбезу ООН щодо ембарго на продаж зброї.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Євроради.

«Рада сьогодні запровадила адресні обмежувальні заходи стосовно людини, яка брала участь і надає підтримку діям, які становлять загрозу миру, безпеці або стабільності Лівії, в тому числі шляхом порушення ембарго ООН на постачання зброї. Санкції проти цієї людини включають заборону на поїздки і заморожування активів. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти цій особі», - йдеться у заяві.

Читайте також: ЄС запровадив санкції щодо шістьох росіян через отруєння Навального

Як повідомляється в Офіційному журналі ЄС, санкції стосуються Євгенія Пригожина, який має «тісні зв’язки, в тому числі фінансові, з приватною військовою компанією Вагнера».

Наголошується, що санкції за порушення ембарго на сьогодні включають заборону на поїздки для 16 фізичних осіб і заморожування активів для 20 осіб і 19 організацій.

Читайте також: США ввели санкції проти мережі тролів "кухаря Путіна"

Євгеній Пригожин є керівником та фінансистом Агентства інтернет-досліджень (IRA) – російської "фабрики тролів", яка вже потрапила під санкції США в 2018 році. IRA проводить операції з метою загострення політичної напруженості та розбіжностей в зарубіжних країнах, у тому числі в Україні, країнах ЄС і США. Також вважається, що Пригожин є менеджером та фінансистом російської приватної військової компанії Вагнера, бере участь у дестабілізуючих операціях Росії в інших країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія й Мозамбік. Через причетність до цієї діяльності Пригожин неодноразово був включений до різних санкційних списків США.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-