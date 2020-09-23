США ввели санкції проти мережі тролів

США ввели санкції проти мережі тролів "кухаря Путіна"

Укрінформ
Американський уряд запровадив санкції проти міжнародної мережі впливу, яку контролює наближений до Кремля Євгеній Пригожин, відомий як колишній особистий кухар Путіна та керівник "фабрики тролів" у Санкт-Петербурзі.

Про це йдеться в заяві Мінфіну США, оприлюдненій у середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США здійснив сьогодні додаткові кроки проти мережі російського діяча Євгенія Пригожина, пов'язаного з Кремлем, запровадивши санкції проти суб'єктів та осіб, які працюють від імені Пригожина задля просування російського впливу в Центральноафриканській Республіці (ЦАР)", - зауважили у відомстві.

Водночас OFAC запровадив обмеження проти осіб, які безпосередньо підтримували дії ФСБ Росії, а також тих, хто допомагав суб'єктам у РФ ухилятися від санкцій США.

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Загалом у новому списку обмежень США опинилися вісім фізичних осіб, позначені як громадяни РФ, ЦАР і Фінляндії, а також сім організацій, зареєстровані у цих трьох країнах.

"Євгеній Пригожин має міжнародну мережу прибічників для поширення зловмисного політичного та економічного впливу по всьому світу. США продовжать враховувати здатність Пригожина вести операції в усьому світі", - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Євгеній Пригожин, відомий також як "кухар Путіна", є керівником та фінансистом Агентства іКиївнтернет-досліджень (IRA) – російської "фабрики тролів", яка вже потрапила під санкції США в 2018 році. IRA проводить операції з метою загострення політичної напруженості та розбіжностей в зарубіжних країнах, у тому числі в Україні, країнах ЄС і США. Також вважається, що Пригожин є менеджером та фінансистом російської приватної військової компанії (ЧВК) Вагнера, бере участь у дестабілізуючих операціях Росії в інших країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія й Мозамбік. Через причетність до цієї діяльності Пригожин неодноразово опинявся в різних списках санкцій США.

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