YouTube заблокував телеканал бізнесмена з РФ, який “засвітився” в агресії проти України

Акаунт на YouTube телеканалу "Царьград ТВ", який належить російському бізнесмену Костянтину Малофеєву, заблокований у зв'язку з порушенням законодавства про санкції і правила торгівлі.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на пресслужбу Google.

"Google дотримується всіх законів про санкції й дотримання правил торгівлі. Якщо ми виявляємо, що обліковий запис порушує ці закони, то вживаємо відповідні дії", - повідомили в пресслужбі.

Засновник телеканалу "Царьград ТВ" Костянтин Малофеєв перебуває під санкціями США з кінця 2014 року у зв'язку з російською агресією проти України.

У квітні аналогічну відповідь компанія надала на запитання видання про причини блокування акаунту в Google і пов'язаного з ним каналу на YouTube агентства "РИА ФАН", що входить до медіагрупи "Патриот", опікунську раду якої очолює підприємець Євген Пригожин, відомий як "кухар Путіна", який також перебуває під санкціями США.

За даними телеканалу, адміністрація сервісу ухвалила рішення і про блокування Google-акаунту і каналу спільноти "Двуглавый орел" у сервісі YouTube. Його засновником також є Малофеєв.

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"Царьград ТВ" - інтернет-телеканал, заснований у 2015 році Малофеєвим. Позиціонує себе як "перший російський консервативний інформаційно-аналітичний телеканал".

Російський бізнесмен Костянтин Малофеєв одним з перших росіян потрапив до західних санкційних списків. Йому приписують "заслуги" щодо анексії Росією Криму, його колишні співробітники Ігор Гіркин і Олександр Бородай відігравали величезну роль у розгортанні конфлікту на українському Донбасі. Сам Малафеєв не приховував, що організовував фінансування гібридної російської агресії в Криму і на Донбасі.