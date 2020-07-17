У Twitter повідомили, що хакери зламали близько 130 акаунтів знаменитостей

Під час атаки хакерів було зламано близько 130 облікових записів Twitter.

Про це йдеться в повідомленні техпідтримки соцмережі.

В акаунтах знаменитостей США в Twitter з'явилися шахрайські оголошення з пропозиціями заробити на криптовалюті біткойн.

«Наскільки нам відомо на даний момент, нападники в тій чи іншій мірі зламали приблизно 130 акаунтів в ході атаки»,— йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, оголошення були опубліковані в акаунтах керівника SpaceX Ілона Маска, гендиректора Amazon Джефа Безоса, засновника Microsoft Білла Гейтса, колишнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга, кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена, голови Berkshire Hathaway Уоррена Баффета і кілька компаній, пов'язаних з криптовалютами. Також постраждав акаунт колишнього президента Барака Обами.

Twitter повідомила, що заблокувала всі акаунти, які намагалися змінити пароль за останні 30 днів.