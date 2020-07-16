Twitter пояснив, яким чином хакерам вдалося зламати акаунти Маска і Гейтса

Twitter підтверджує, що атаку на акаунти мільярдерів Ілона Маска, Джеффа Безоса, Білла Гейтса, експрезидента Барака Обами, ексвіцепрезидента Джо Байдена та інших здійснила "скоординована група людей, які успішно отримали доступ деяких наших працівників до внутрішніх систем та інструментів".

Про це повідомляється на офіційній сторінці Twitter.

"Ми знаємо, що вони використали доступ до Twitter для контролю над акаунтами (включно з верифікованими) та твітів від їх імені. Ми досліджуємо, яку ще шкідливу діяльність вони могли проводити та до якої інформації могли отримати доступ, та поділимося цим, як тільки будемо знати", - йдеться в повідомленні.

Такий тип афери є поширеним. Шахраї зламують акаунти Twitter з великою кількістю підписників та розміщують повідомлення із закликом надсилати свої криптовалютні збереження за вказаною адресою під виглядом того, що користувачі подвоять свої "інвестиції".

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Як повідомляє TechCrunch, у середу, 15 липня, хакери зламали облікові записи знаменитостей у Twitter та поширили дописи із посиланням на біткоін-гаманець із твердженням, що будь-який платіж, здійснений з нього, буде подвоєний та надісланий відправнику. Вони робили дописи із популярних акаунтів, як-от Uber та Apple, включно з провідними криптовалютними сайтами, а також облікових записів знаменитостей, зокрема Біла Гейтса, Ілона Маска, Джо Байдена, Барака Обами.

Основна блокчейн адреса, що використовується на шахрайському сайті, уже зібрала понад 12,5 біткоіна - понад $116 000.