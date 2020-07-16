Twitter пояснив, яким чином хакерам вдалося зламати акаунти Маска і Гейтса
Про це повідомляється на офіційній сторінці Twitter.
"Ми знаємо, що вони використали доступ до Twitter для контролю над акаунтами (включно з верифікованими) та твітів від їх імені. Ми досліджуємо, яку ще шкідливу діяльність вони могли проводити та до якої інформації могли отримати доступ, та поділимося цим, як тільки будемо знати", - йдеться в повідомленні.
Такий тип афери є поширеним. Шахраї зламують акаунти Twitter з великою кількістю підписників та розміщують повідомлення із закликом надсилати свої криптовалютні збереження за вказаною адресою під виглядом того, що користувачі подвоять свої "інвестиції".
Як повідомляє TechCrunch, у середу, 15 липня, хакери зламали облікові записи знаменитостей у Twitter та поширили дописи із посиланням на біткоін-гаманець із твердженням, що будь-який платіж, здійснений з нього, буде подвоєний та надісланий відправнику. Вони робили дописи із популярних акаунтів, як-от Uber та Apple, включно з провідними криптовалютними сайтами, а також облікових записів знаменитостей, зокрема Біла Гейтса, Ілона Маска, Джо Байдена, Барака Обами.
Основна блокчейн адреса, що використовується на шахрайському сайті, уже зібрала понад 12,5 біткоіна - понад $116 000.