У США росіянина визнали винним у зломі 117 мільйонів акаунтів

Присяжні у США визнали росіянина Євгена Нікуліна винним у зломі близько 117 мільйонів акаунтів із соцмереж у 2012 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Євген Нікулін, 32 роки, був засуджений у п'ятницю за злом LinkedIn і Dropbox у 2012 році», - йдеться в повідомленні.

Хакеру загрожують десятки років тюремного ув'язнення.

Нікулін відповідальний за один з найбільших витоків даних в історії США, коли було вкрадено близько 117 мільйонів кодів входу.

Судовий процес почався на початку березня, але був перерваний пандемією коронавірусу.

Нікуліна затримали у Празі в жовтні 2016 року за запитом Інтерполу. Росія вимагала його видачі, а сам він попросив притулку в Чехії. У квітні 2018 року Нікулін був екстрадований у США, після чого Конституційний суд Чехії визнав це рішення незаконним.

Нікулін мав бути засуджений 29 вересня. Згідно із заявою Міністерства юстиції США, йому загрожує до 10 років ув'язнення за продаж вкрадених даних і встановлення шкідливих програм на захищених комп'ютерах, п'ять років за обвинуваченням у змові і комп'ютерний злом, а також обов'язковий дворічний строк за крадіжку особистих даних.