У США росіянина визнали винним у зломі 117 мільйонів акаунтів

У США росіянина визнали винним у зломі 117 мільйонів акаунтів

Укрінформ
Присяжні у США визнали росіянина Євгена Нікуліна винним у зломі близько 117 мільйонів акаунтів із соцмереж у 2012 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Євген Нікулін, 32 роки, був засуджений у п'ятницю за злом LinkedIn і Dropbox у 2012 році», - йдеться в повідомленні.

Хакеру загрожують десятки років тюремного ув'язнення.

Нікулін відповідальний за один з найбільших витоків даних в історії США, коли було вкрадено близько 117 мільйонів кодів входу.

Судовий процес почався на початку березня, але був перерваний пандемією коронавірусу.

Нікуліна затримали у Празі в жовтні 2016 року за запитом Інтерполу. Росія вимагала його видачі, а сам він попросив притулку в Чехії. У квітні 2018 року Нікулін був екстрадований у США, після чого Конституційний суд Чехії визнав це рішення незаконним.

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Нікулін мав бути засуджений 29 вересня. Згідно із заявою Міністерства юстиції США, йому загрожує до 10 років ув'язнення за продаж вкрадених даних і встановлення шкідливих програм на захищених комп'ютерах, п'ять років за обвинуваченням у змові і комп'ютерний злом, а також обов'язковий дворічний строк за крадіжку особистих даних.

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