Трамп вперше підтвердив кібератаку на російську

Трамп вперше підтвердив кібератаку на російську "фабрику тролів" - журналіст

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп вперше підтвердив факт кібератаки на російське Агентство інтернет-досліджень, яке ще називають "фабрикою тролів".

Про це повідомив оглядач The Washington Post Марк Тіссен, який взяв у Трампа інтерв'ю на цьому тижні.

«Під час інтерв'ю в Овальному кабінеті на цьому тижні президент Трамп вперше визнав, що у 2018 році він санкціонував приховану кібератаку щодо російського Агентства інтернет-досліджень», - зазначив Тіссен.

За його словами, на питання, чи здійснювалася кібератака щодо російської «фабрики тролів», Трамп відповів: «Вірно».

За словами глави Білого дому, даючи розпорядження про кібератаку, він діяв на основі інформації про втручання Росії в американські вибори.

"Послухайте, ми зупинили це", - наголосив президент.

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Про кібератаку з боку американських служб раніше повідомляло видання The Post, але досі Трамп її офіційно не підтверджував.

Високопоставлені чиновники США також підтвердили, що кібератака сталася і була ефективною, що призвело до відключення так званої «фабрики тролів» в Санкт-Петербурзі.

Фото: The White House

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