«Під час інтерв'ю в Овальному кабінеті на цьому тижні президент Трамп вперше визнав, що у 2018 році він санкціонував приховану кібератаку щодо російського Агентства інтернет-досліджень», - зазначив Тіссен.

За його словами, на питання, чи здійснювалася кібератака щодо російської «фабрики тролів», Трамп відповів: «Вірно».

За словами глави Білого дому, даючи розпорядження про кібератаку, він діяв на основі інформації про втручання Росії в американські вибори.

"Послухайте, ми зупинили це", - наголосив президент.

Про кібератаку з боку американських служб раніше повідомляло видання The Post, але досі Трамп її офіційно не підтверджував.

Високопоставлені чиновники США також підтвердили, що кібератака сталася і була ефективною, що призвело до відключення так званої «фабрики тролів» в Санкт-Петербурзі.