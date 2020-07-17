Twitter заблокував усі акаунти, які змінювали паролі упродовж останніх 30 днів

Twitter заблокував усі облікові записи, паролі до яких намагалися змінити упродовж останніх 30 днів через нещодавню хакерську атаку на сторінки знаменитостей.

Про це заявили у техпідтримці компанії.

"Якщо ваш акаунт був заблокований, це не обов’язково означає, що він був під загрозою чи його зламали. Наразі ми вважаємо, що лише невелика частина цих акаунтів була під загрозою", — йдеться у заяві.

Скільки загалом акаунтів заблокували не повідомляється. Коли їх розблокують — також. У техпідтримці запевняють, що зроблять це якомога швидше.

Нагадаємо: 15 липня Twitter піддався масовій хакерській атаці. Зловмисники зламали акаунти засновника Microsoft Білла Гейтса, засновника SpaceX і гендиректора Tesla Ілона Маска та репера Каньє Веста.

Представники соцмережі кажуть, що хакерську атаку здійснила "скоординована група людей, які успішно отримали доступ деяких наших працівників до внутрішніх систем та інструментів".