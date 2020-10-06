Разумков підписав постанову про невизнання «місцевих виборів» у Криму

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову щодо невизнання легітимності «місцевих виборів», проведених Російською Федерацією в анексованому Криму.

Відповідна інформація є в картці проєкту постанови №4109, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що спікер підписав постанову 6 жовтня.

Регламент Верховної Ради не передбачає підписання постанов Президентом. Згідно зі статтею 139, підписані спікером постанови та інші акти парламенту не пізніше наступного дня апарат ВР передає для опублікування в газеті «Голос України» та у Відомостях ВР.

Водночас згідно з текстом постанови, вона набувала чинності з дня її ухвалення в парламенті, тобто 30 вересня.

У постанові №4109 Верховна Рада, передусім, заявляє протест у зв’язку з черговим незаконним проведенням 13 вересня 2020 року російською окупаційною адміністрацією «місцевих виборів» на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, зокрема «виборів губернатора Севастополя» та «довиборів депутатів» до «державної ради Республіки Крим» і «Сімферопольської місцевої ради».

Текст відповідної заяви Голова ВР невідкладно направлятиме до парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей.

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня Рада ухвалила постанову «Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі» (№4109).

Україна 14 вересня звернулася до генсека ООН та членів Радбезу, офіційно поінформувавши їх про незаконну організацію й проведення Росією так званих «виборів» до нелегітимних органів, утворених окупаційною адміністрацією РФ в українському Криму.

На початку вересня російська влада впродовж трьох днів провела так звані «регіональні вибори», у тому числі до незаконних органів, утворених російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях Криму.