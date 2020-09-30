Рада визнала нелегітимними «місцеві вибори» Росії у Криму

Верховна Рада ухвалила постанову "Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі" (№4109).

Постанову підтримали 276 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Верховна Рада України: заявляє протест у зв’язку з черговим незаконним проведенням 13 вересня 2020 року російською окупаційною адміністрацією так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, зокрема «виборів губернатора Севастополя» та «довиборів депутатів» до так званих «державної ради Республіки Крим» та «Сімферопольської місцевої ради»", - йдеться у заяви.

Український парламент наголошує, що ці незаконні вибори становлять грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінського заключного акту), зобов’язань РФ за двосторонніми міжнародними договорами та інших норм міжнародного права.

Верховна Рада заявляє, що результати цього незаконного голосування, як і результати всіх попередніх так званих виборів в окупованому Криму, є нікчемними з юридичної точки зору, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством.

У заяві ВР висловлює вдячність міжнародним партнерам, які вже заявили про невизнання легітимності так званих місцевих виборів тимчасово окупованому Криму та звертається до членів парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій, які цього ще не зробили, дати принципову оцінку незаконним діям РФ з організації й проведення так званих місцевих виборів.

Парламент України також радить утриматися від будь-яких контактів з незаконними органами російської окупаційної адміністрації та її представниками і закликає демократичні країни світу до зміцнення зусиль з метою припинення окупації Криму, зокрема до продовження та посилення міжнародного політичного та економічного тиску на РФ з метою відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, у тому числі розширення обмежувальних заходів, пов’язаних із тимчасовою окупацією АР Крим та міста Севастополя.

Згідно з ухваленою постановою, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков має невідкладно направити текст заяви до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 14 вересня звернулася до генсека ООН та членів Радбезу, офіційно поінформувавши їх про незаконну організацію й проведення Росією так званих "виборів" до нелегітимних органів, утворених окупаційною адміністрацією РФ в українському Криму.

На початку вересня російська влада впродовж трьох днів провела так звані "регіональні вибори", у тому числі до незаконних органів, утворених російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях Криму.