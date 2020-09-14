Євросоюз не визнав місцеві «вибори», що були організовані окупантами у Криму

Європейський Союз заявив про невизнання результатів місцевих та регіональних виборів, які були проведені Російською Федерацією 13 вересня в на території окупованого Криму та у Севастополі.

Укрінформ повідомляє про це з посиланням на заяву представника ЄС, текст якої оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією та не визнає, таким чином, проведення виборів на Кримському півострові. Будь-хто обраний на організованому Росією голосуванні на Кримському півострові і претендує представляти Крим і Севастополь, не буде визнаватися Євросоюзом як представник цих територій, які є частиною України. Європейський Союз залишається непохитним у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України», - йдеться у заяві.

Як вже повідомляв Укрінформ, 13 вересня в Росії закінчилися регіональні вибори, які вперше в історії відбувалися протягом трьох днів під приводом протидії поширенню коронавірусу. МЗС України висловив рішучий протест РФ та засудив протиправну організацію і проведення Російською Федерацією 13 вересня 2020 року так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.