Джапарова в ОБСЄ планує обговорити моніторинг українсько-російського кордону

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у понеділок планує здійснити візит до Відня, де на рівні ОБСЄ порушуватиме питання Кримської платформи та моніторингу українсько-російського кордону.

Про це вона розповіла під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У мене сьогодні планується візит по лінії ОБСЄ до Відня, де мною будуть порушуватись різні теми, у тому числі тема Криму й адвокація Кримської платформи, а також ідея України, яку ми давно штовхаємо, - це постійний моніторинг ОБСЄ українсько-російського кордону, який блокується Російською Федерацією всі ці роки від початку окупації”, - зазначила Джапарова.

Вона додала, що говоритиме на ці теми на зустрічах у секретаріаті ОБСЄ і на двосторонніх зустрічах з послами різних країн.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоби об'єднати зусилля для деокупації Криму.