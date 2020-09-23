Окупація Криму Росією призвела до втрати 70% морських активів України – Стефанішина

Україна прагне ширшої участі у формуванні безпеки Чорноморського регіону завдяки статусу партнера розширених можливостей НАТО зможе відігравати активнішу роль у цьому.

Як передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-форуму Центру аналізу європейської політики (CEPA).

Як зауважила віцепрем’єр-міністр, окупація Криму Російською Федерацією призвела до втрати 70% морських активів України. За підтримки міжнародних партнерів Україна відновлює військовий флот, зокрема шляхом будівництва нових баз.

«Безпека в Чорному морі, Крим - це не лише питання національних інтересів України, а й питання безпеки всього регіону, що перебуває високо на порядку денному НАТО. За підтримки наших міжнародних партнерів ми працюємо над відновленням українського флоту, інвестуємо у посилення його спроможностей та потужності», - сказала Стефанішина.

Віцепрем'єр-міністр нагадала, що цьогоріч у липні в Україні відбулися морські тренування Sea Breeze-2020, де 26 кораблів та 19 літаків від 8 союзників та партнерів (Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії, Туреччини, України та США) провели навчання з протиповітряної оборони, протичовнової війни, контролю над ушкодженнями та пошуку і порятунку.

За її словами, спільні навчання з країнами-членами НАТО – це потужний сигнал, що попри такі світові виклики, як коронакриза, наші партнери стоять пліч-о-пліч з українськими військовими у протистоянні щоденним загрозам безпеці Чорноморського регіону.

"Завдяки статусу партнера розширених можливостей НАТО Україна зможе відігравати активнішу роль у формуванні безпеки регіону Чорного моря, ділитися нашим унікальним досвідом протистояння гібридним загрозам", - зазначила Стефанішина.

Вона також закликала збільшити присутність партнерів у Чорному морі та участь України у безпекових заходах країн-членів НАТО.

Щорічний форум CEPA – це провідна конференція з питань трансатлантичної безпеки, в якій беруть участь американські, центрально- та східноєвропейські політики. Форум об’єднує понад 400 осіб, що приймають рішення уряду та бізнесу, а також експертів з питань безпеки та політики. Учасники обговорюватимуть найактуальніші питання, виклики та проблеми, що стоять перед НАТО. Цьогорічний Форум зосереджений на майбутньому Європи в час зростання загроз для демократій, спричинених новими цифровими технологіями, та геополітичної конкуренції.