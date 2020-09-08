Україна не може займати нейтралітет щодо членства в НАТО — Стефанішина

Щодо членства в Північноатлантичному альянсі Україна не може займати нейтралітет.

Як передає Укрінформ, таку думку висловила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у програмі "Офіційна розмова" на телеканалі "ДОМ".

На її думку, воєнні дії на сході нашої країни не є перешкодою для інтеграції до цієї структури.

"Серед членів Альянсу є країни зі схожими територіальними конфліктами, і це не заважає їм бути членами НАТО і нарощувати систему колективної безпеки", - зазначила віцепрем'єр-міністр.

Стефанішина вважає, що рух у напрямку членства в НАТО тільки допомагатиме вирішувати ситуацію на Донбасі, реінтегрувати ці території, залучати інвестиції та підвищувати обороноздатність нашої країни.

"Україна більше не є розмінною монетою. Ми не є предметом торгу між Росією і Заходом. Ми є повноцінним суб'єктом зовнішньої політики і самі визначаємо свій рух, фактично створюючи і зміцнюючи потужну, бойову армію, нарощуючи економічний потенціал. Чим більше ми інтегруємося у світові структури, тим більш незалежними стаємо", - підкреслила вона.

Коментуючи запитання про те, що, можливо, нейтральна позиція щодо питання членства в НАТО забезпечить більше спокою і незалежне становище у світі, Стефанішина висловила повну впевненість, що Україна не може займати нейтралітет, тому що є приморською державою, і безпека в Чорному морі, і безпека на всьому континенті є ключовою, і без нашої держави вона неможлива.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 вересня затвердив новий склад комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України і призначив її головою віцепрем'єр-міністра Ольгу Стефанішину. Крім неї, до складу комісії увійшли ще 40 посадових осіб на рівні заступників міністрів або глав відомств.