Оновлення Комісії з євроатлантичної інтеграції наблизить Україну до членства в НАТО - експерт

Залучення до нового складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції представників різних державних відомств є важливим кроком у контексті заявленого курсу на членство в Альянсі.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив голова «Центру публічної дипломатії» Андрій Вітренко.

Він нагадав, що Президент Володимир Зеленський нещодавно затвердив новий склад Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції та призначив її головою віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

«Я вважаю це позитивним сигналом і важливим кроком в контексті заявленого курсу до членства в Альянсі. Наразі у складі комісії понад 40 посадовців із різних державних відомств. Безумовно, такий підхід дає можливість вийти за рамки тільки військової складової у діалозі з НАТО. Адже членство в Альянсі потребує ефективних реформ в усіх сферах, не лише військовій», - зазначив експерт.

У цьому контексті він зауважив, що Річна національна програма Україна-НАТО, яка є ефективним інструментом взаємодії з Альянсом, охоплює надзвичайно широке коло питань.

«В ній і про антикорупційну реформу, і дотримання прав людини, реформування кримінального правосуддя, судової, медичної та багатьох інших реформ. Тому залучення представників із різних відомств тільки прискорить нашу інтеграцію до євроатлантичних структур», - вважає Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 вересня затвердив новий склад Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України та призначив її головою віцепрем'єр-міністра Ольгу Стефанішину.

Крім неї, до складу комісії увійшли ще 40 посадовців на рівні заступників міністрів або голів відомств.