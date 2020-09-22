Зеленський — Боррелю: Україна хоче створення переговорного “майданчика” щодо Криму

Президент Володимир Зеленський наполягає на важливості збереження питання деокупації анексованого Росією Криму у фокусі уваги ООН та Європейського Союзу.

Про це він заявив під час зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави Української держави.

В ОП розповіли, що Президент наголосив на «критичній важливості збереження тематики деокупації Криму у фокусі уваги ООН та ЄС».

Також на зустрічі порушувалося питання створення переговорного майданчика для деокупації Кримського півострова.

«Для нас ключове питання, щоб з’явився постійний майданчик, на якому піднімаються перш за все гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, загалом питання повернення нашої окупованої території», - підкреслив Зеленський.

Своєю чергою високий представник ЄС запевнив, що Європейський Союз ніколи не визнає окупації Криму та не відступить з цієї позиції.

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Як повідомляв Укрінформ, віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель 22 вересня здійснює перший з часу вступу на посаду візит в Україну.

Фото: Офіс Президента