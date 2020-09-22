Боррель після зустрічі з Зеленським підтвердив підтримку Євросоюзом України

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель після зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським наголосив на підтримці Україні, її суверенітету та народу.

Як передає Укрінформ, про це Боррель написав у Твіттері.

«Радий зустрічі із Президентом Зеленським. ЄС підтримує Україну, її суверенітет та її народ. Ми - найбільший та найнадійніший партнер України, який підтримує ефективний процес реформ на благо всіх українців», - повідомляється у твіті.

Раніше Боррель зустрівся з міністром оборони України Андрієм Тараном та обговорив співпрацю між Україною та ЄС.

Крім того, як повідомляв Укрінформ, Боррель та члени очолюваної ним делегації Європейського Союзу взяли участь у щоденному церемоніалі вшанування загиблих українських захисників в Меморіальному комплексі на території Міністерства оборони України.

Разом з міністром оборони України Андрієм Тараном іноземні гості вшанували загиблих українських захисників та поклали квіти до Стели пам’яті.

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель 22 вересня здійснює перший з часу вступу на посаду візит в Україну.

У ході візиту заплановані зустрічі Борреля з вищим політичним керівництвом країни, представниками ОБСЄ та громадянського суспільства.