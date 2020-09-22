Боррель зустрівся з Тараном, щоб обговорити співпрацю України та ЄС

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель в ході зустрічі з міністром оборони України Андрієм Тараном планує обговорити співпрацю між Україною та ЄС.

Як передає Укрінформ, про це Боррель написав у Твіттері.

«Я зустрівся з міністром оборони Тараном, щоб обговорити співпрацю між Україною та ЄС у галузі безпеки та оборони. ЄС продовжує повністю підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України», - повідомляється у твіті.

Крім того, як повідомляв Укрінформ, Боррель та члени очолюваної ним делегації Європейського Союзу взяли участь у щоденному церемоніалі вшанування загиблих українських захисників в Меморіальному комплексі на території Міністерства оборони України.

Разом з міністром оборони України Андрієм Тараном іноземні гості вшанували загиблих українських захисників та поклали квіти до Стели пам’яті.

Представники делегації ЄС вшанували полеглих захисників України / Фото: Міністерство оборони України

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель 22 вересня здійснює перший з часу вступу на посаду візит в Україну.

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У ході візиту заплановані зустрічі Борреля з вищим політичним керівництвом країни, представниками ОБСЄ та громадянського суспільства.