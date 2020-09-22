Боррель зустрівся з Тараном, щоб обговорити співпрацю України та ЄС
Як передає Укрінформ, про це Боррель написав у Твіттері.
«Я зустрівся з міністром оборони Тараном, щоб обговорити співпрацю між Україною та ЄС у галузі безпеки та оборони. ЄС продовжує повністю підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України», - повідомляється у твіті.
Крім того, як повідомляв Укрінформ, Боррель та члени очолюваної ним делегації Європейського Союзу взяли участь у щоденному церемоніалі вшанування загиблих українських захисників в Меморіальному комплексі на території Міністерства оборони України.
Разом з міністром оборони України Андрієм Тараном іноземні гості вшанували загиблих українських захисників та поклали квіти до Стели пам’яті.Представники делегації ЄС вшанували полеглих захисників України / Фото: Міністерство оборони України
Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель 22 вересня здійснює перший з часу вступу на посаду візит в Україну.
У ході візиту заплановані зустрічі Борреля з вищим політичним керівництвом країни, представниками ОБСЄ та громадянського суспільства.