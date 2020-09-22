Боррель розпочав візит в Україну

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки - віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель розпочав свій візит в Україну.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттер.

«Мій візит до України розпочався сьогодні з зустрічі з представниками громадянського суспільства та парламенту», - зазначив Боррель.

За його словами, сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інститути та судова реформа мають вирішальне значення для того, аби задовольнити побажання українського народу.

Як повідомлялося, у ході візиту високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки - віцепрезидента Єврокомісії Жозепа Борреля заплановані зустрічі з вищим політичним керівництвом країни, представниками ОБСЄ та громадянського суспільства.