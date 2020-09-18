Проєкт "Завжди у серці" збирає спогади українців про Крим
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповів співорганізатор проєкту, партнер агенції Gres Todorchuk Олександр Тодорчук.
"Мета проєкту "Завжди у серці" - показати всій Україні, що наші спогади та власні історії про Крим, які ми зберігаємо у своєму серці, є певною ниткою, що назавжди пов'язує континентальну Україну з тимчасово окупованим Кримом. Своїм проєктом ми хочемо затвердити основну думку про те, що тема Криму завжди актуальна і ніколи не може бути "не на часі", - сказав Тодорчук.
За його словами, проєкт стартував з серії відеороликів, в яких взяли участь десятки українців, які діляться власними спогадами про Крим.
"Це звичайні люди, які живуть, як на заході України, так і на сході. Серед них є переселенці, кримські татари, люди, які народилися і прожили на півострові більшу частину свого життя. Є ті, хто їздив туди в дитинстві і зберіг незвичайні спогади про Крим... Головне, що ми хотіли показати - кожен із нас має власну, унікальну історію, пов'язану з Кримом", - розповів Тодорчук.
Для збору таких історій в рамках проєкту запущений флешмоб під хештегом #завжді_ у_ серці і команда проєкту вже почала моніторити і збирати всі ці історії, які скоро будуть опубліковані на єдиному порталі.
Фото з соцмереж
"Закликаємо українців робити публікації в соцмережах під цим хештегом, ділитися своїми історіями, які зберігаються в серці і в пам'яті. Насправді, всі ці спогади, думки і роздуми про Крим - більше, ніж інформація. В емоційному сприйнятті вони - та нитка, яка пов'язує нас всіх - тих, хто живе в окупованому Криму і на материковій Україні", - вважає співкерівник проєкту.
Як розповів Тодорчук, проєкт "Завжди у серці" реалізується агентством Gres Todorchuk спільно з компанією Limelite за підтримки Міністерства культури і інформаційної політики України.
"Ми раді, що Міністерство культури і інформаційної політики підтримало цей проєкт і планує продовжувати інформаційні кампанії, які проводяться з метою повернення Криму в інформаційне поле країни", - зазначив Тодорчук.