Проєкт "Завжди у серці" збирає спогади українців про Крим

Організатори проєкту "Завжди у серці", що стартував в Україні, закликають ділитися своїми історіями і спогадами про Крим, які пов'язують окупований півострів з материковою Україною і не дають забути, що тема Криму - завжди актуальна, важлива і своєчасна.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповів співорганізатор проєкту, партнер агенції Gres Todorchuk Олександр Тодорчук.

"Мета проєкту "Завжди у серці" - показати всій Україні, що наші спогади та власні історії про Крим, які ми зберігаємо у своєму серці, є певною ниткою, що назавжди пов'язує континентальну Україну з тимчасово окупованим Кримом. Своїм проєктом ми хочемо затвердити основну думку про те, що тема Криму завжди актуальна і ніколи не може бути "не на часі", - сказав Тодорчук.

За його словами, проєкт стартував з серії відеороликів, в яких взяли участь десятки українців, які діляться власними спогадами про Крим.

"Це звичайні люди, які живуть, як на заході України, так і на сході. Серед них є переселенці, кримські татари, люди, які народилися і прожили на півострові більшу частину свого життя. Є ті, хто їздив туди в дитинстві і зберіг незвичайні спогади про Крим... Головне, що ми хотіли показати - кожен із нас має власну, унікальну історію, пов'язану з Кримом", - розповів Тодорчук.

Для збору таких історій в рамках проєкту запущений флешмоб під хештегом #завжді_ у_ серці і команда проєкту вже почала моніторити і збирати всі ці історії, які скоро будуть опубліковані на єдиному порталі.

Фото з соцмереж

"Закликаємо українців робити публікації в соцмережах під цим хештегом, ділитися своїми історіями, які зберігаються в серці і в пам'яті. Насправді, всі ці спогади, думки і роздуми про Крим - більше, ніж інформація. В емоційному сприйнятті вони - та нитка, яка пов'язує нас всіх - тих, хто живе в окупованому Криму і на материковій Україні", - вважає співкерівник проєкту.

Читайте також: МКІП закликає українців ділитись особистими історіями про Крим

Як розповів Тодорчук, проєкт "Завжди у серці" реалізується агентством Gres Todorchuk спільно з компанією Limelite за підтримки Міністерства культури і інформаційної політики України.

"Ми раді, що Міністерство культури і інформаційної політики підтримало цей проєкт і планує продовжувати інформаційні кампанії, які проводяться з метою повернення Криму в інформаційне поле країни", - зазначив Тодорчук.