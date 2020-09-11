МКІП закликає українців ділитись особистими історіями про Крим

Міністерство культури та інформаційної політики закликає українців ділитись у соцмережах особистими історіями про Крим.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі.

"Засмучує, що ми не можемо поїхати в наш український Крим, бо там окупанти, і що кримськотатарський народ змушений боротися за свої землі. Зараз Крим для більшості – це спогади в серці. Та як би нам не боліло – ми обов’язково його повернемо. А поки боротьба триває, ми у МКІП закликаємо ділитися історіями про свій Крим. Щоб молоде і підростаюче покоління чітко знало – Крим український. І це константа", - написав Ткаченко.

Він розповів, що вперше відвідав Крим, коли мав сім років.

"Нас шестеро у "запорожці" – двоє дітей, батьки та їхні друзі – у стилі #МандруйУкраїною вирушили знайомитись з Кримом... Пам’ятаю, як в дорозі пробило колесо і нам довелось ночувати в наметах. Жили в районі Феодосії та Коктебеля. Звідти і спогади про смак стиглих фруктів, запах хвої, запаморочення від підйому гірським серпантином, кам’яну гальку замість піску на пляжі та море", - написав Ткаченко.

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Міністр розповів, що за кілька років приїхав до Криму знову і вперше почув кримськотатарську мову.

"Крим і кримські татари – взаємопов’язані? Мені, дитині радянської школи, у той момент відкрився новий світ. Причина банальна – інформаційний вакуум. Нам просто про це не казали, а звідси і такий подив. Тому розбиратись довелось самому", - зауважив міністр.

Ткаченко додав, що тоді дізнався і про генерала Григоренка, який виступав на захист кримських татар, через що отримав заборону повертатися в СРСР, і про самоспаленння Муси Мамута на знак протесту проти утисків радянської влади.

"Усвідомити, що таке відбувається в радянський час в Криму, було справжнім шоком. Шоком для мене до сих пір є сьогоднішні реалії", - написав міністр.