ЄС розширить санкції проти Росії через "Керченський міст" - журналіст

Євросоюз незабаром введе санкції проти 15 фізичних осіб та низки компаній, які були причетні до будівництва так званого Керченського моста.

Як передає Укрінформ, про це у Tвіттері повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Скоро близько 15 людей та декілька компаній будуть включені до списку (санкцій проти РФ – ред.) за будівництво «Керченського мосту», - написав він.

Журналіст додав, що посли країн-членів ЄС вже схвалили продовження на 6 місяців санкцій проти 175 фізосіб та 44 компаній у РФ, причетних до підриву територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, будівництво так званого Керченського мосту завдовжки 19 кілометрів від Таманського півострова Краснодарського краю РФ до анексованого Росією Криму розпочалося в лютому 2016 року. При цьому Москва не погоджувала з Києвом обмеження для суден, які заходять в акваторію Азовського моря в українські порти через Керченську протоку.

У лютому 2018 року Київ направив в Постійну палату міжнародного третейського суду в Гаазі меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права, в якому поскаржився, зокрема, на зведення «Керченського мосту», обмеження навігації в протоці та на ту обставину, що міст фактично перекрив доступ великих суден в Азовське море.

23 грудня 2019 року окупанти запустили перший рейсовий потяг із Санкт-Петербурга до Севастополя, який іде по «кримському мосту».

Минулого року Рада ЄС запровадила санкції проти шести російських компаній, які брали участь у будівництві «Керченського мосту».