Росія досі не закрила справу проти звільнених українських моряків - Полозов

Через рік після "великого обміну", який повернув додому 24 українських військових моряків і 11 в'язнів Кремля, кількість українських політв'язнів у російських в'язницях збільшилася, не закрита в Росії і "справа" проти українських моряків.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці адвокат Микола Полозов, повідомляє Укрінформ.

"На жаль, за минулий рік кількість українських політв'язнів збільшилася. Після «великого обміну» у вересні 2019 року в російських в'язницях на материку і в окупованому Криму утримувалося 113 осіб. Сьогодні 135. Сотня з них - це кримські татари. Навіть за російськими мірками масові обшуки і затримання в Криму є незвичайним явищем", - зазначає Полозов.

За його словами, не відбулося і "юридичного очищення" стосовно звільнених заручників Кремля.

"Окреме питання це "юридичне очищення". Наприклад, після звільнення Едема Бекірова, російські правоохоронці і суд оголосили його в розшук, зробивши вигляд, що їм нічого не відомо про його звільнення в рамках обміну. ​​Справа українських моряків теж не закрита. Вона лише зупинена, і вони також знаходяться під дамокловим мечем активності й інтересів Слідчого управління ФСБ Росії ", - зазначив адвокат.

При цьому, наголосив він, "динаміка захоплень нових заручників і фабрикація такого роду справ невтішна".

"Людей будуть продовжувати хапати, мучити в СІЗО і колоніях, особливо в окупованому Криму", - вважає Полозов.

"Без виразної стратегії захисту прав своїх громадян від агресії російських силових структур ці захоплення будуть постійно повторюватися в замкнутому циклі. Звільнити українських політв'язнів можна буде тільки розірвавши це порочне коло", - резюмував юрист.

Як повідомлялося, 7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся маштабний обмін утримуваними особами в форматі 35 на 35, у рамках якого були звільнені і 24 полонені українські моряки, які були незаконно захоплені російськими силовиками разом з трьома кораблями ВМС в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Також тоді були звільнені 11 в'язнів Кремля, серед яких журналіст Укрінформу Роман Сущенко, режисер, сценарист і письменник Олег Сенцов, незаконно затриманий російськими прикордонниками кримський татарин Едем Бекіров, викрадений у Білорусі Павло Гриб, а також Олександр Кольченко, Володимир Балух, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Євген Панов, Артур Панов, Олексій Сизонович.