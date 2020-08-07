Суд у Москві завернув позов до колонії від активіста, який захищав українських моряків

Перовський суд Москви відмовив російському активісту Костянтину Котову, який захищав українських моряків, в адміністративному позові до виправної колонії у Владимирській області.

Про це повідомив Інтерфакс із посиланням на представника суду, передає Укрінформ.

Котов спробував через суд оскаржити дисциплінарні стягнення, які він вважає необгрунтованими. Він попросив суд визнати дії адміністрації колонії незаконними, а також домогтися його особисту справу і записи з камер відеоспостереження співробітників колонії.

Адвокат Котова Марія Ейсмонт говорила в червні, що її підзахисного відправили уштрафний ізолятор (ШІЗО) на десять днів, оскільки він не привітався зі співробітником колонії. Котов їй пояснив, що того дня він вітався з цією людиною двічі.

Як повідомляв Укрінформ, Костянтин Котов - 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиночними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією та Україною.

З березня по серпень Котова неодноразово затримувала російська поліція. Востаннє його затримали 10 серпня у центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи.

5 вересня 2019 року Котов був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за "неодноразове порушення правил проведення публічних заходів (ст. 212.1 КК РФ). У листопаді його етапували з Москви у колонію у Владимирську область РФ.

20 квітня Мосміськсуд пом'якшив покарання Котову до півтора року колонії загального режиму.

Зазначена стаття Кримінального кодексу стала в РФ відомою як "дадінська" - на ім'я опозиційного активіста Ільдара Дадіна, який став першим засудженим за нею. Котов став другим.