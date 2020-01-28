КС Росії відправив на перегляд вирок активісту, який допомагав українським морякам

Конституційний суд РФ ухвалив переглянути вирок Костянтину Котову, відомому акціями на підтримку українських політв'язнів і полонених моряків.

Відповідне рішення опубліковано на сайті КС Росії.

Як сказано в документі, у вироку не зазначено, чи загрожували дії Котова, засудженого на чотири роки ув'язнення за участь у несанкціонованих мітингах, "конституційно захищеним цінностям та чи сприяли вони втраті публічним заходом мирного характеру".

Своєю чергою адвокати у скарзі до КС указували, що стаття, за якою засудили Котова, передбачає позбавлення волі тільки в разі, якщо підсудний завдав шкоди або створив загрозу здоров'ю учасників мітингу.

Як повідомлялося, 25 січня президент Росії Володимир Путін доручив перевірити законність і обгрунтованість обвинувального вироку" Котову.

Костянтин Котов - 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з поодинокими пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав полоненим українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією та Україною.

З березня до серпня 2019 року Котова неодноразово затримувала поліція. Останнього разу - 10 серпня у центрі Москви на акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати міської думи.

5 вересня Котов був засуджений на чотири роки позбавлення волі за "неодноразове порушення правил проведення публічних заходів" (ст. 212.1 КК РФ). У листопаді його етапували з Москви до колонії у Володимирській області.

Зазначена стаття стала відомою в РФ, як "дадінська" - на честь опозиційного активіста Ільдара Дадіна, якого було першим засудженого за нею (Котов став другим).