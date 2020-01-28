КС Росії відправив на перегляд вирок активісту, який допомагав українським морякам

КС Росії відправив на перегляд вирок активісту, який допомагав українським морякам

Укрінформ
Конституційний суд РФ ухвалив переглянути вирок Костянтину Котову, відомому акціями на підтримку українських політв'язнів і полонених моряків.

Відповідне рішення опубліковано на сайті КС Росії.

Як сказано в документі, у вироку не зазначено, чи загрожували дії Котова, засудженого на чотири роки ув'язнення за участь у несанкціонованих мітингах, "конституційно захищеним цінностям та чи сприяли вони втраті публічним заходом мирного характеру".

Своєю чергою адвокати у скарзі до КС указували, що стаття, за якою засудили Котова, передбачає позбавлення волі тільки в разі, якщо підсудний завдав шкоди або створив загрозу здоров'ю учасників мітингу.

Як повідомлялося, 25 січня президент Росії Володимир Путін доручив перевірити законність і обгрунтованість обвинувального вироку" Котову.

Костянтин Котов - 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з поодинокими пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав полоненим українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією та Україною.

Читайте також: У Росії можуть посадити на 4,5 роки активіста, який носив передачі українським морякам

З березня до серпня 2019 року Котова неодноразово затримувала поліція. Останнього разу - 10 серпня у центрі Москви на акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати міської думи.

5 вересня Котов був засуджений на чотири роки позбавлення волі за "неодноразове порушення правил проведення публічних заходів" (ст. 212.1 КК РФ). У листопаді його етапували з Москви до колонії у Володимирській області.

Зазначена стаття стала відомою в РФ, як "дадінська" - на честь опозиційного активіста Ільдара Дадіна, якого було першим засудженого за нею (Котов став другим).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-