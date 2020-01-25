Путін доручив перевірити вирок активісту, який захищав українських моряків

Президент Росії Володимир Путін доручив перевірити законність вироку активісту Костянтину Котову, засудженому у вересні 2019 року до чотирьох років колонії за участь у несанкціонованих мітингах.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на перелік доручень президента РФ.

"Організувати перевірку законності і обгрунтованості обвинувального вироку щодо Котова К. О., за наявності підстав вжити заходів прокурорського реагування", - йдеться в переліку доручень Путіна за підсумками пресконференції, що відбулася 19 грудня минулого року.

Відповідальним за виконання доручення призначено генпрокурора РФ Ігоря Краснова, який має доповісти про виконання до 31 березня.

Текст переліку доручень розміщено в суботу на сайті Кремля.

Як повідомляв Укрінформ, Костянтин Котов - 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиночними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією і Україною.

З березня по серпень Котова неодноразово затримувала російська поліція. Останній раз його затримали 10 серпня у центрі Москви в ході акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи.

5 вересня 2019 року Котова було засуджено до чотирьох років позбавлення волі за "неодноразове порушення правил проведення публічних заходів (ст. 212.1 КК РФ). У листопаді його етапували з Москви до колонії у Володимирську область РФ.

Зазначена стаття Кримінального кодексу отримала в РФ популярність як "дадінська" - по імені опозиційного активіста Ільдара Дадіна, який став першим засудженим за нею. Котов став другим.