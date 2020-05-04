Українці Латвії отримали листа від політв’язня Котова, який виступав проти агресії РФ

Українська активістка в Латвії Тетяна Лазда отримала лист із СІЗО від московського опозиційного активіста Костянтина Котова, який виступав проти російської агресії в Україні та на захист українських політв'язнів.

Котов пише, що боротьба за його дострокове звільнення продовжується, зазначається в копії листа, переданого Укрінформу активісткою.

«Понеділок (20 квітня, коли Мосміськсуд переглядав «справу Котова», - ред.) і моїх надій не виправдав. Проведу ще деякий час за гратами. Є шанс, що не весь термін. Засоби для боротьби ще залишилися», - пише Котов.

Тетяна Лазда уточнила, що Костянтин Котов наразі перебуває в московському СІЗО-1 «Матросская тишина», куди його перевезли після суду (до суду він був в іншому московському СІЗО-7 «Капотня»).

Як повідомлялося, Костянтин Котов - 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиночними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією і Україною. Після звільнення минулого року українські воєнні моряки на знак подяки збирали кошти на допомогу Котову.

З березня по серпень 2019 року Котова неодноразово затримувала російська поліція. Востаннє його затримали 10 серпня в центрі Москви в ході акції на підтримку опозиційних кандидатів в депутати Московської міської думи.

5 вересня 2019 року Котов був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів» (ст. 212.1 КК РФ). У листопаді його етапували з Москви в колонію у Володимирську область РФ.

Зазначена стаття Кримінального кодексу стала відома в РФ, як «дадінська» - по імені опозиційного активіста Ільдара Дадіна, що став першим засудженим за нею. Котов був другим.

Після численних заяв правозахисників і активістів президент Росії Володимир Путін 25 січня доручив перевірити законність вироку московському активісту Котову, засудженому в вересні 2019 року до чотирьох років колонії за участь у несанкціонованих мітингах. Відтак його перевели в Москву.

Активісти та сам Котов очікували, що після перегляду його справи у Мосміськсуді буде прийняте таке рішення, що він зможе вийти на свободу. Проте 20 квітня Московський міський суд зменшив вирок активістові до півтора років, при цьому залишивши його винним. Тому Котов продовжує перебувати під вартою.

Фото: з архіву Вікторії Івлєвої, Тетяни Лазди