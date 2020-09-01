Останнього з чотирьох затриманих ФСБ кримських татар відпустили вночі

Вночі 1 вересня в Криму звільнили останнього з чотирьох затриманих у понеділок кримських татар, місцезнаходження яких приховувалося спецслужбами окупаційної влади.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на прямий ефір Кримської солідарності.

"Зараз майже перша година ночі, вийшов останній із затриманих Кадиров Айдер. Незважаючи на таку пізню годину, люди не розійшлися, вони очікували виходу всіх затриманих", - повідомила Кримська солідарність.

За її даними, "першого затриманого звільнили о восьмій вечора, інших відпускали з інтервалом година-півтори".

За словами Кадирова, його допитували про листування з деяким Дададжоновим, змушували написати явку з повинною і вимагали відмовитися від адвоката за угодою.

"Питали, чи знаю Дададжонова. Сказав, що не знаю, знаю його двоюрідного брата Уміда, але давно його не бачив і чим він зараз займається - не знаю", - повідомив Кадиров.

За його словами, йому відмовляли у дзвінку захиснику, нав'язували адвоката за призначенням, не давали можливості поїсти і змушували написати явку з повинною, яка нібито "полегшить ситуацію в суді".

"У підсумку я написав явку з повинною, але не в тому форматі, як їм хотілося, що ця людина Умід був, нібито, членом якоїсь організації. Я не міг цього стверджувати, тому що я з ним спілкувався останній раз у 2015 році в листуванні буквально 2-3 слова", - повідомив Кадиров.

Як зазначив його адвокат Олексій Ладін, дії силовиків щодо його підзахисного були незаконними.

"Айдера затримали під час обшуку в його будинку о 6 ранку і без будь-яких правових підстав, насильно доставили в управління в ФСБ. Жодної кримінальної справи порушено не було, жодного протоколу затримання складено не було, статусу підозрюваного не було. Цілий день чоловік, хворий на діабет першого ступеня, був голодним, про що неодноразово говорив співробітникам ФСБ. він засинав, у нього паморочилося в голові, він нічого не розумів, але його мурижили, іншими словами катували, нав'язуючи йому адвоката за угодою", - розповів Ладін.

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Він уточнив, що о 22.30 його підзахисного змусили написати явку з повинною, а о 22.45 на нього завели кримінальну справу.

"І це в той час, коли я з 9 години ранку намагався пройти в будівлю ФСБ, проте мені говорили, що мого підзахисного там немає. Я намагався додзвонитися до слідчого, написав скаргу про недопуск до підзахисного, проте був повний ігнор", - розповів Ладін.

Аналогічна ситуація була і з іншим затриманим Рідваном Умеровим, якого також змушували написати явку з повинною і нав'язували йому адвоката за призначенням.

Обидва затриманих, наполягли на адвокатів за угодою і відмовилися від своїх свідчень і "явки з повинною", оскільки вони були складені під час відсутності їхніх законних представників.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 31 серпня, з ранку силовики прийшли в будинки кримських татар Айдера Кадирова (с. Розливи Нижньогірського району), Рідвана Умерова (м. Судак), Айдера Аблякімова (Судакський район, селище Сонячна), Енвера Топчи (Радянський район).