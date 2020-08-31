До затриманих кримських татар не пускають адвокатів

Адвокати чотирьох затриманих силовиками кримських татар направили скаргу до «прокуратури» у зв'язку з тим, що «влада» не допускає їх до своїх підзахисних і приховує місцезнаходження затриманих.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

«Айдер (Кадиров - ред.) уже більше двох з половиною годин перебуває в будівлі ФСБ. Доступу до нього адвоката Олексія Ладіна досі немає. Направлено звернення до прокуратури», - йдеться в повідомленні.

Крім Олексія Ладіна, адвокати Еміне Авамілєва, Марлен Халіков і Сафіє Шабанова також направили скаргу до так званої прокуратури Криму.

За даними Кримської солідарності, батько Айдера Кадирова Ахмаджон Кадиров зателефонував до поліції і залишив заяву про зникнення сина.

«Біля входу в будівлю ФСБ сім'я упізнала співробітника, котрий був присутній на слідчих заходах вранці в їх домоволодінні. Однак на прохідній у ФСБ стверджують, що людей з такими прізвищами та іменами сюди не доправляли», - інформує Кримська солідарність.

За словами батька Айдера Кадирова, за машинами співробітників ФСБ їхали слідом їх машини і бачили, як у Сімферополі вони заїхали в управління ФСБ.

«Ми знаємо, що вони тут. За машинами співробітників із Нижньогірського району їхали наші хлопці й бачили, як у двір заїхали ці машини. Бачили як Skoda з Судака приїхала сюди. Тому ми нікуди звідси не підемо», - сказав батько Кадирова.

Зокрема, за даними Кримської солідарності, близько 9.40 автомобіль ГАЗель, в якому знаходився Кадиров, заїхав у двір будівлі УФСБ на вул. Франка, проте черговий ФСБ повідомив, що він не має інформації про затримання Кадирова.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 31 серпня, о 6-ій ранку силовики прийшли до будинків кримських татар Айдера Кадирова (с. Розливи Нижньогірського району), Рідвана Умерова (м. Судак), Айдера Аблякімова (Судакський район, селище Сонячне), Енвера Топчі (Совєтський район). Після обшуків їх затримали й відвезли в управління ФСБ у Сімферополі.