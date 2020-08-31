МЗС Туреччини засудило арешти кримських татар в окупованому Криму

Сьогоднішні затримання в окупованому Росією Криму - черговий приклад системної кампанії утиску та залякування кримських татар.

Таким чином МЗС Туреччини зреагував на затримання чотирьох кримських татар, що сталися сьогодні у Криму, повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Ми із занепокоєнням спостерігаємо за рейдами по будинках кримських татар та затриманнями, які сталися в Криму сьогодні вранці. Це новий приклад системної кампанії утиску та залякування кримських татар після незаконної анексії Криму у 2014 році», - йдеться в заяві МЗС Туреччини.

Зазначається, що Туреччина продовжуватиме підтримувати кримських татар, які захищали свої права та інтереси мирним шляхом та, вдаючись до демократичних методів, намагалися бути почутими.

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Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині подякував цій країні за тверду позицію щодо невизнання окупації Криму.

«Цінуємо і вдячні Туреччині за тверду і незмінну позицію щодо невизнання окупації Криму та захисту прав кримських татар», - написав Андрій Сибіга у Твіттері.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 31 серпня, о 6-й ранку силовики прийшли до будинків кримських татар Айдера Кадирова (с. Розливи Нижньогірського району), Рідвана Умерова (м. Судак), Айдера Аблякімова (Судакський район, селище Сонячне), Енвера Топчі (Совєтський район). Після обшуків їх затримали й відвезли в управління ФСБ у Сімферополі. Адвокати затриманих направили скаргу до «прокуратури» у зв'язку з тим, що їх не допускать до підзахисних, місце утримання яких приховують.