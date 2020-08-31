МЗС вимагає від Росії звільнити затриманих сьогодні у Криму та інших 100 громадян України

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому 31 серпня.

Як зазначили українські дипломати, за наявною інформацією, після проведення обшуків в будинках Айдера Кадирова (с. Розливи Нижньогірського району), Айдера Аблякімова (с. Сонячна долина Судакського району), Ридвана Умерова (м. Судак) та Енвера Топчі (смт Ічкі (Совєтський) Ічкінського району) зазначених осіб було незаконно затримано. Під час попередньої хвилі арештів у липні окупаційною адміністрацією було затримано 7 кримських татар, нагадали у зовнішньополітичному відомстві.

"Росія системно застосовує репресивний апарат для переслідування та боротьби із журналістами, включно з громадянськими, та активістами, продовжує політику утисків всіх незгодних з окупацією, від якої особливо страждають представники кримськотатарського народу... Вимагаємо від Росії негайного звільнення затриманих сьогодні чотирьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України. На сьогодні РФ незаконно тримає за ґратами близько 100 українських громадян", - заявили в МЗС.

Українські дипломати закликали міжнародну спільноту продовжити активний захист прав та свобод жителів окупованого Криму та посилити тиск на Росію задля припинення нею грубих порушень прав людини на тимчасово окупованому півострові.

Як повідомляв Укрінформ, російська окупаційна влада у понеділок, 31 серпня, проводить обшуки у будинках кримських татар у чотирьох населених пунктах окупованого Криму. Чотирьох осіб затримали.

Слідчі Головного управління поліції Криму відкрили кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків в будинках кримських татар. Вони кваліфікували дії окупаційної влади за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.