МЗС висловило протест через вояж Путіна до окупованого Криму

МЗС висловило протест через вояж Путіна до окупованого Криму

Укрінформ
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованих РФ Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві МЗС.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації В. Путіна до тимчасово окупованих РФ Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, який розпочався 27 серпня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна продовжує розглядати цей візит, як і усі попередні поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих АР Крим та м. Севастополь, як грубе порушення російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічне і демонстративне нехтування російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація.

"Будівництво дороги, як і будь-які інші дії окупаційної влади, жодним чином не можуть змінити конституційно закріплений статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як невід’ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у повідомленні.

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Україна послідовно працюватиме над розширенням національних та міжнародних санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до протиправної діяльності на тимчасово окупованих РФ територіях АР Крим та м. Севастополь.

У зв’язку з візитом президента Російської Федерації до АР Крим і м. Севастополь російському зовнішньополітичному відомству передано ноту протесту.

Як повідомлялося, 27 серпня Путін прибув в окупований Крим і "відкрив" трасу.

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