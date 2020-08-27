Україна надіслала Росії ноту протесту через "гумконвой" для ОРДЛО

МЗС України надіслало Міністерству закордонних справ РФ ноту протесту у зв'язку з черговим незаконним переміщенням так званого «гуманітарного конвою» на тимчасово окуповані |Росією території ОРДЛО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті Україною пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка». При цьому російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами.

"З огляду на таке, Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Українська сторона також вимагає у подальшому направляти їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску", - йдеться у повідомленні.

Українські дипломати зазначили, що відповідним чином реагуватимуть на всі подальші міжнародно-протиправні діяння з боку держави-агресора.