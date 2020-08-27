На Донбасі від початку доби - без ворожих обстрілів

Російські окупаційні війська від початку поточної доби не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС станом на 17.00.

«Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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Як повідомляв Укрінформ, від початку дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який набрав чинності 27 липня, жодного випадку застосування важкого озброєння з боку окупантів не зафіксовано.

Фото: mil.gov.ua