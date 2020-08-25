Президент змінив командування Сил спеціальних операцій
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.
Президент звернув увагу на те, що в умовах дії перемир’я, яке нині триває, змінилися завдання Операції об’єднаних сил.
«Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їх недопущенням і превентивними заходами», – сказав глава держави.
Він додав, що необхідне впровадження «більш агресивних заходів протидії викликам, які постають, – адекватно реагувати на провокаційні дії з боку противника».
Серед завдань нового командувача ССО Володимир Зеленський назвав продовження розвитку всіх компонентів Сил спеціальних операцій.
Новопризначений командувач ССО запевнив Президента у якісному виконанні завдань за призначенням у різних умовах, продовженні роботи, спрямованої на розвиток морського та авіаційного компонентів Сил спеціальних операцій.
У вівторок, 25 серпня Володимир Зеленський своїм указом №357/2020 звільнив з посади командувача ССО Ігоря Луньова.
Фото: Офіс Президента