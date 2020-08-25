Президент змінив командування Сил спеціальних операцій

Володимир Зеленський провів зустріч з новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ генерал-майором Григорієм Галаганом, указ про призначення якого глава держави підписав 25 серпня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.

Президент звернув увагу на те, що в умовах дії перемир’я, яке нині триває, змінилися завдання Операції об’єднаних сил.

«Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їх недопущенням і превентивними заходами», – сказав глава держави.

Він додав, що необхідне впровадження «більш агресивних заходів протидії викликам, які постають, – адекватно реагувати на провокаційні дії з боку противника».

Серед завдань нового командувача ССО Володимир Зеленський назвав продовження розвитку всіх компонентів Сил спеціальних операцій.

Новопризначений командувач ССО запевнив Президента у якісному виконанні завдань за призначенням у різних умовах, продовженні роботи, спрямованої на розвиток морського та авіаційного компонентів Сил спеціальних операцій.

У вівторок, 25 серпня Володимир Зеленський своїм указом №357/2020 звільнив з посади командувача ССО Ігоря Луньова.

Фото: Офіс Президента