В Україні відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ

Сьогодні в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Як повідомляє Укрінформ, він встановлений відповідно указу Президента від 26 липня 2016 року.

Того ж дня глава держави підписав Закон про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Цим документом завершився процес створення зазначених військ, адже він визначив правовий статус і застосування Сил спеціальних операцій самостійно чи у взаємодії з іншими видами ЗСУ для спеціальних операцій щодо створення сприятливих умов для успішного проведення воєнно-політичних, економічних та інших заходів в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави.

Сили спеціальних операцій - окремий вид Збройних сил, який складається із добре навчених та мотивованих військових, здатних вести підривну діяльність в тилу ворога, організовувати партизанську боротьбу на окупованих територіях, звільняти або захоплювати важливих заручників.

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій є військовою елітою України, професійно виконують найскладніші та найнебезпечніші бойові завдання й завжди дотримуються свого кредо – перевага якості над кількістю.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у вітанні воїнів-спецпризначенців і ветеранів підрозділу з професійним святом – Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

“Сили спеціальних операцій по праву називають військовою елітою України, адже вони професійно виконують найскладніші та найнебезпечніші бойові завдання. Воїни-спецпризначенці завжди дотримуються свого кредо – перевага якості над кількістю”, - підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що про подвиги спецпризначенців не говорять відкрито, їхні обличчя завжди залишаються прихованими, проте всі впевнені у високому рівні їхньої підготовки, загартованості, незламності духу, сміливості та рішучості.

“У цей день також хочу згадати захисників-спецпризначенців, які полягли в боях за незалежність і суверенітет нашої держави. Вічна їм пам’ять!”, - зауважив Президент.

Зеленський подякував воїнам у сірих беретах за гідне виконання своєї місії із захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.

“Слава Силам спеціальних операцій Збройних сил України! Слава Україні!”, - додав Президент.