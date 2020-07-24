Нацгвардія провела на Прикарпатті антитерористичні навчання

В Івано-Франківській області пройшли тактико-спеціальні антитерористичні навчання за участю підрозділів ЗСУ, НГУ, Нацполіції, ДПСУ і ДСНС.

Про це інформує пресслужба Нацгвардії.

«Навчання відбулись під керівництвом координаційної групи Антитерористичного центру. У заходах були залучені підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції, Військової служби правопорядку, Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тренування проходили на території Делятинської ОТГ в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки та озброєння.

«За сценарієм тренувань «диверсійна група» прибула в гірську частину території Прикарпаття для вчинення диверсії на одному з військових об’єктів. Також серед завдань злочинців – серія «терактів» на місцевих об’єктах критичної інфраструктури», - уточнюється у повідомленні.

Такі навчання проводять щороку, вони покликані покращити координацію та взаємодію між суб'єктами антитерористичної операції.

Зазначається, що військовослужбовці НГУ поетапно відпрацьовували спільні дії, спрямовані на протидію терористичним проявам. Координаційна група проаналізувала кожен етап навчань, відзначивши високий рівень підготовки нацгвардійців та готовність до виконання спецзавдань.