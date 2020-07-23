У Чорному морі - активна фаза навчань Sea Breeze

Корабельно-катерні тактичні групи Військово-морських сил ЗСУ та Морської охорони Державної прикордонної служби України спільно з ВМС США, держав-партнерів та постійно діючих військово-морських груп НАТО розпочали відпрацювання комплексу спільних практичних дій у Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Українські корабельні з’єднання зустрілися у точці рандеву Чорного моря з іншими кораблями країн-учасниць навчань і вже у складі багатонаціональних тактичних груп приступили до відпрацювання комплексу спільних практичних дій. Головні завдання, які ставить керівництво навчань перед учасниками, це відпрацювання за стандартами НАТО морських операцій, що направлені на забезпечення миру та безпеки у кризовому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, одним з перших епізодів навчань стало ведення патрулювання визначених морських ділянок в режимі активного радіообміну інформацією, відпрацювання тактичного маневрування з ухиленням від атак противника та відбиття швидкісних малорозмірних цілей у морі із застосуванням озброєння. З цими завданнями успішно впоралася одна з катерних багатонаціональних тактичних груп, до складу якої увійшли катери ВМС ЗСУ та Морської охорони Держприкордонслужби і патрульний катер Військово-морських сил Грузії.

У пресслужбі підкреслили, що спеціально для участі в цьогорічному Sea Breeze в Чорне море увійшло корабельне з’єднання НАТО ‒ Друга постійна військово-морська група (SNMG2), що складається з іспанського фрегата "Альваро де Базан" (флагман з’єднання), турецького фрегата "Йилдирим", румунського фрегата "Регіна Марія" і болгарського корвета "Шквал".

Також передбачається, що у маневрах візьмуть участь й кораблі Другої постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2). Крім того, до навчань залучаються екіпажі румунського корвета "Контр-адмірал Себастьян" та американського ракетного есмінця типу "Арлі Берк" USS Porter. До сил і засобів повітряного компоненту навчань входять літаки тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ та вертольоти морської авіації національних ВМС, які взаємодіятимуть з патрульним протичовновим літаком P-8 Poseidon ВМС США.

В Міноборони повідомили, що управління українсько-американськими навчаннями здійснюється шляхом дистанційної інтеграції штабів із застосуванням стандартів НАТО, що дозволяє досягнути повної взаємосумісності під час підготовки до проведення безпекової операції в морі та відпрацювання заходів з протичовнової, протикорабельної, протиповітряної оборони, пошуково-рятувальних операцій, надання допомоги аварійному кораблю, що зазнав лиха тощо.

У пресслужбі також наголосили, що якісному проведенню цьогорічних міжнародних військових навчань Sea Breeze, як і в попередні роки, знову намагається перешкодити Чорноморський флот Російської Федерації.

У Чорному морі триває активна фаза навчань Sea Breeze / Фото: АрміяInform

"Країна-агресор в рамках "раптової перевірки боєготовності військ" оголосила про проведення своїх військово-морських навчань. Як і очікувалось, російські "ділянки навчань" майже впритул проходять, а в декількох місцях і взагалі перетинаються із морськими зонами практичних стрільб кораблів-учасників Sea Breeze-2020", - повідомляє пресслужба.

Як повідомлялось, минулого року російські окупанти також вдалися до провокацій. Окрім закриття морського району, який мав слугувати однією з локацій для відпрацювання завдань під час навчань Sea Breeze-2019, російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 10 липня відпрацьовували завдавання ракетного удару по Одесі. Під час провокаційних навчань російські літаки здійснили умовний запуск за 60 км від Одеси і потім повернули в бік протоки Босфор.