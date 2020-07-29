Понад сто жителів Донбасу щоденно звертаються до військових медиків - пресцентр ООС
Про це повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.
"Понад 100 людей із населених пунктів Донбасу, щоденно звертаються до військових медиків Об'єднаних сил для отримання допомоги від медичного персоналу. Дана допомога в основному необхідна мешканцям, які проживають в населених пунктах поблизу лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.
При цьому в пресцентрі ООС підкреслили, що, окрім допомоги цивільному населенню, українські захисники виконують своє основне завдання за призначенням і продовжують надійно утримувати лінію оборони.
Як повідомляв Укрінформ, за добу 28 липня на Донбасі зафіксовано один провокаційний постріл зі сторони російсько-окупаційних військ поблизу населеного пункту Шуми. Від початку доби 29 липня вогневої активності противника на зафіксовано.
З 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного і всеосяжного припинення вогню.
Про встановлення повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яка відбулася 22 липня.