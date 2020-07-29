Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша"

За минулу добу підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"За минулу добу підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на 7 годину ранку залишається повністю контрольованою, за поточну добу обстрілів у районі операції обєднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного та всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.

Фото: mil.gov.ua