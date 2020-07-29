ОБСЄ нарахувала 111 порушень у перший день "тиші"

У понеділок, 27 червня, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші" на Донбасі.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 28 червня.

Зазначається, що всі порушення зареєстрували на території Донецькій області.

Окрім того, в ОБСЄ звітують про безпілотний літальний пристрій поблизу лінії розведення сил та засобів у районі Золотого та Петровського. Вказаний об’єкт літав у вечірній та нічний час.

Також повідомляється, що російські найманці вкотре обмежували у свободі пересування спостерігачів.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного та всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.