Окупанти порушили перемир’я під Шумами, втрат немає

Російські окупаційні війська від початку доби 28 липня один раз порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню на Луганському напрямку. За наявною інформацією, бойових втрат з боку українських підрозділів немає", - повідомив речник.

За словами Шаравари, зранку противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Шумів з підствольного гранатомета. Наразі підрозділи Об’єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні та провокаційні дії противника, зазначив речник.

Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

Фото: МОУ