Режим повної "тиші" не забороняє відповідь на порушення та провокації - Резніков

Режим повного і всеосяжного припинення вогню не забороняє українським військовим відповідати на провокації, обстріли і порушення з боку бойовиків ОРДЛО.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег" віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Немає заборони на застосування відповідних дій. Так, якщо був один випадок стрілянини, то не потрібно наступати з усього артилерійського набору. Тому для того, щоб не зірвалася тонка грань миру, відразу у відповідь стрілецькі дії не повинні відбуватися, а повинен бути розгляд", - заявив він.

При цьому, зазначив Рєзніков, у разі, якщо відбувається агресія і це очевидно командуванню, тоді слід відповідати, не проводячи консультацій.

"Мало того, є стаття 40 Гаазької конвенції від 1907 року, яка чітко регулює закони і звичаї ведення сухопутної війни. Там сказано, що якщо одна зі сторін порушила перемир'я (а це міжнародний термін, який підтверджує факт ведення міждержавної війни), то інша сторона має право вийти з цього процесу в будь-який момент, застосувавши відповідні дії", - пояснив Резніков.

Він повідомив, що саме цим і буде керуватися військове командування, "якщо побачить, що почалася атака, регулярні бойові дії з боку російських військ".

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Про встановлення повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яка відбулася 22 липня.

Фото: hromadske