Рятувальники Об’єднаних сил продовжують розмінування та допомагають жителям Донбасу

Підрозділами ДСНС зі складу Об’єднаних сил за минулу добу вилучили та знешкодили сімдесят вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Окрім цього, рятувальники допомогли місцевому населенню відновити 10 будинків у прифронтових населених пунктах, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів", - йдеться у повідомленні.

На двадцяти об’єктах інфраструктури відновлення ще триває. А на контрольних пунктах в’їзду-виїзду протягом доби рятувальники надали медичну та психологічну допомогу близько тридцяти громадянам України.

Об’єднані сили постійно допомагають місцевому населенню українського Донбасу, особливо мешканцям прифронтових населених пунктів. Так, морські піхотинці, які входять до Об’єднаних сил, надають допомогу людям прифронтового селища Бердянське, що на Приазов’ї.

Тамтешні мешканці залишилися сам на сам зі своєю проблемою – постійною відсутністю води. Військові допомагають їм із підвозом питної та технічної води.