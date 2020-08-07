РФ намагається перетворити Азовське море на “власне озеро” - Джапарова

Росія хоче перетворити Азовське море на «власне озеро», мілітаризувала Крим і наростила там військову присутність, тримаючи в Чорному морі шість підводних човнів.

Як передає Укрінформ, про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова сказала в інтерв’ю турецькому інформаційному агентству Demirören.

«Сьогодні Росія хоче перетворити Азовське море на власне озеро. Наскільки нам відомо, нині Росія має 6 підводних човнів у Чорному морі. Крим перетворився на військову базу Росії. Усі країни навколо цієї бази мають усвідомлювати агресивну політику Росії щодо контролю над регіоном», - підкреслила Джапарова.

Вона нагадала про те, що у зв’язку з цим Україною було ініційовано заснування Кримської платформи.

«Думаю, що Туреччина є однією з 5 країн, які найбільше прагнуть долучитися до цієї платформи. Ми плануємо щороку проводити у Києві Кримський саміт, на якому зможуть зустрітися лідери країн. Окупація Криму – це не внутрішнє питання, а тема, яка стосується країн Чорноморського регіону та Азовського моря. Військова стратегія Росії направлена на Близький Схід та Північну Африку. Крим для них є військовою базою на цьому шляху», - сказала дипломатка.

Вона нагадала також про успішні проєкти двосторонньої українсько-турецької співпраці у військовій сфері, зокрема з постачання турецькою компанією Aselsan засобів зв’язку для ЗСУ, модернізації турецької бронетехніки за допомогою українських комплексів активного та реактивного захисту.