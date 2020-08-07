Росія витрачає мільярди доларів на пропагандистські конференції в окупованому Криму — Джапарова

Росія витрачає мільярди доларів на проведення міжнародних конференцій в окупованому Криму, намагаючись залучити іноземців, аби ті розповідали про “гарне життя” на півострові.

Як передає Укрінформ, про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова сказала в інтерв’ю турецькому інформаційному агентству Demirören.

«Російська Федерація, окупувавши Крим, прагне узаконити свої злочини інструментами гібридної війни. Вона витрачає мільярди доларів на міжнародні конференції в окупованому Криму. Запрошуючи на півострів людей з різних країн, вона змушує їх розповідати «наскільки гарним є життя в Криму» для створення ілюзії», - зазначила Джапарова.

Вона вказала на те, що Росія сьогодні намагається знищити спадщину кримських татар, як робила це історично й раніше.

Також Джапарова від імені України та себе особисто подякувала Турецькій державі за підтримку територіальної цілісності України, Криму і кримських татар, президенту Туреччини - за сприяння у звільненні політичних в’язнів.

Вона нагадала про намір Туреччини побудувати у Херсонській області 500 квартир для кримських татар та висловила переконання, що ці ініціативи могли б поширитися і на інші регіони України.

Як повідомлялося, спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України - Кримського півострова.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Водночас Україна, Європейський Союз, США та інші країни не визнали результати голосування на «референдумі» і запровадили санкції проти Росії.