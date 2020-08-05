На Контрактовій площі у Києві відкрилася виставка "Подорож невідомим Кримом", яка стала першим проєктом Українського інституту національної пам'яті, присвячена маловідомим сторінкам культури кримськотатарського народу.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Розмістивши стенди виставки "Подорож невідомим Кримом" на Контрактовій площі Києва, ми хотіли, щоб цей наш перший проєкт, присвячений кримськотатарській культурі, став доступний якомога більшій кількості людей. Тому ми відкриваємо його в одному з культурних центрів Києва на жвавій вулиці, де завжди багато людей. Поруч Києво-Могилянська академія, театри", - розповів кореспонденту агентства перед відкриттям виставки голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Відкриття виставки "Подорож невідомим Кримом" на Контрактовій площі / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

За його словами, матеріали до виставки готувалися разом з кримськотатарською громадською організацією "Егрідал".

"Готуючи виставку, ми зосередилися на глибоких стародавніх коріннях кримськотатарської культури. Використовувалися при цьому різні історичні, архівні матеріали. Нам допомагали історики, наукові консультанти як з нашого інституту, так і експерти з академічного середовища", - прокоментував Дробович.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, виступаючи на заході, зазначив, що організація цієї виставки в культурному центрі Києва підтверджує, що громадяни України цікавляться Кримом і вони впевнені, що Україна відновить державний суверенітет Криму.

Політик підкреслив, що виставка допомагає "дивитися на свою історію власними очима".

"Знаєте, коли хтось хоче нас підім'яти під себе, вони нам дають своє трактування нашої історії. Тобто, вони намагаються змінити наші знання про нас самих. Вони хочуть позбавити нас колективної пам'яті, і те, чим зараз займаються українські історики, зокрема, Український інститут національної пам'яті, то, чим займаються громадські організації, - це дуже важливо, тому що ми повинні дивитися на свою історію власними очима", - сказав Чубаров.

Голова Меджлісу підкреслив, що виставка "Подорож невідомим Кримом" є прикладом протидії спробам "переінакшити нашу історичну пам'ять". Вона допомагає "позбутися від стереотипів, які в наші голови вбивали століттями через російську історіографію".

За словами організаторів, виставка "Подорож невідомим Кримом", яка розміщена в сквері №3 на Контрактовій площі в Києві, триватиме протягом кількох тижнів.